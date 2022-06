De ‘Grote Vertaalbeweging’ legt het antiwesterse geluid op Chinese sociale media bloot

Beijing

Toen de Chinese president Xi onlangs een telefoongesprek had met zijn Franse collega Macron klonk de officiële Chinese reactie welwillend. China en Frankrijk zouden samen ‘vrede en stabiliteit promoten in de wereld’, en zouden Rusland en Oekraïne steunen om ‘door onderhandelingen de vrede te herstellen’. De tekst werd in het Engels de wereld ingestuurd.

In Chinese staatsmedia circuleerde die dag een andere boodschap (alleen in het Chinees): een Tiktok-video met een simulatie van hoe Russische kernraketten in 202 seconden Parijs, Londen en Berlijn kunnen raken, ‘de hoofdsteden van alle Europese landen die Oekraïne bewapenen’. De video kreeg miljoenen likes, net als de oorlogszuchtige commentaren: ‘Geweldig! Een like voor ke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .