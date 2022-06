Schotse premier wil bufferzones rond abortusklinieken

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon wil bestaande wetgeving tegen asociaal gedrag inzetten om demonstraties bij abortusklinieken te voorkomen. Ook steunt ze nieuwe wetgeving om bij deze klinieken bufferzones in te voeren in heel Schotland.

Edinburgh

De Schotse regering staat onder politieke druk om bufferzones voor abortusklinieken in te voeren en zo pro-life-activiteiten rond abortusklinieken in te perken. Sturgeon suggereerde eerder al dat pro-lifers moeten protesteren voor het Schotse parlement in plaats van abortusklinieken en dat ze ‘vrouwen met rust moeten laten.’ Ze zei tegen parlementsleden dat ze wetgeving steunt die een landelijk verbod op bijeenkomsten buiten abortusklinieken zou inhouden. Maar aparte en nieuwe wetgeving zou ‘complex’ zijn, gaf ze toe. Dat geldt ook voor eventuele verbodsbepalingen op regionaal of lokaal niveau.

Sturgeon wil als premier de gemeenten en districten een handje helpen met wetgeving. ‘Mijn voorkeur gaat uit naar landelijke we..

