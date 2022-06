‘Oekraïne is beland in artillerieoorlog’

Kyiv

De oorlog in Oekraïne is aan de frontlinies een artillerieoorlog geworden en Oekraïne verliest op dat gebied van het Russische leger. Vadim Skibitski, plaatsvervangend hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingsdienst, heeft dat gezegd tegen de Britse krant The Guardian. Oekraïne is wat artillerie betreft afhankelijk van de wapensteun van westerse landen. ‘Alles hangt nu af van wat het Westen ons geeft’, aldus de legerfunctionaris. Op de tien tot vijftien artilleriestukken die Rusland heeft, telt Oekraïne er volgens hem één. Daarnaast zou de artilleriemunitie opraken.