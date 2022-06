‘Ruim 280 kinderen gedood in oorlog’

Kyiv

Sinds het begin van de oorlog in

Oekraïne zijn er 287 kinderen gedood door geweld, meldt de Oekraïense openbaar aanklager. Ten minste 492 kinderen raakten gewond. Recent kwamen nog 24 kinderen om bij een Russisch bombardement op de stad Marioepol. In veel plaatsen is het onderzoek naar het aantal slachtoffers nog niet afgerond. Verder is het in gebieden waar nog wordt gevochten, moeilijk om een goed beeld te krijgen van het dodental. Zeker 1970 scholen zijn beschadigd door bombardementen, zegt de aanklager. 194 schoolgebouwen zijn volledig verwoest.