Von der Leyen in Oekraïne om hervormingen te bespreken

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, is opnieuw afgereisd naar Oekraïne. Haar tweede bezoek aan het land sinds het uitbreken van de oorlog draaide om het Oekraïense streven lid te worden van de Europese Unie.

Kyiv

‘Goed om terug in Kyiv te zijn’, schreef Von der Leyen bij aankomst op Twitter. Ze sprak met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky over samenwerking op het gebied van wederopbouw en hervormingen, het gezamenlijk aantrekken van investeringen en over steun aan Oekraïne bij zijn poging lid te worden van de EU, zo zei de voorzitter tijdens een gezamenlijke persconferentie.

Von der Leyen zei ervan overtuigd te zijn dat het land zal overwinnen. De bevolking heeft volgens haar een ‘ongelooflijke kracht, motivatie en uithoudingsvermogen’ getoond. ‘Jullie hebben veel gedaan aan het versterken van de rechtsstaat, maar er moeten nog steeds hervormingen worden doorgevoerd om bijvoorbeeld corruptie te bestrijden.’ Oekraïne diende in maart een lidmaatschapsaanvraag voor de Europese Unie in, kort na de Russische inval. De Europese Commissie adviseert vrijdag naar verwachting dat Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat moet krijgen. Het proces naar een volwaardig lidmaatschap kan ruim tien jaar duren.

Von der Leyen was in april ook al in Oekraïne. Toen bezocht ze de plaats Boetsja, waar na het vertrek van Russische troepen honderden lichamen werden gevonden.