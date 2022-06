Beleefd formulerende Estse premier zegt haar Europese collega’s de waarheid

Tallin

Een buitenaards wezen dat onze wereld alleen uit de krant kent, zou op basis van de afgelopen maanden kunnen denken dat Estland een wereldmacht is. Sla er een willekeurig nieuwsmedium op na, The New York Times, The Guardian, Time Magazine of Der Spiegel, en de redactie heeft onlangs gesproken met Kaja Kallas, premier van Estland, het op Malta en Luxemburg na kleinste EU-land met krap 1,3 miljoen inwoners.

Voor wie het maar horen wil herhaalt de 44-jarige Baltische leider haar pleidooi voor nog hardere sancties tegen Poetin. ‘Zolang de oorlog nog niet voorbij is en Oekraïne nog niet heeft gewonnen, hebben we niet genoeg gedaan’, vatte ze haar standpunt samen tijdens de laatste EU-top.

kwade bedoelingenKallas waarschuwt voor de kwade bedo..

