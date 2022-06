‘Potjomkin deed het stukken beter dan Poetin’

Cherson

Bijna ironisch is het; Grigori Potjomkin (1739-1791) ligt begraven in de Catharinakathedraal in Cherson. Die stad stichtte hij in 1779, namens de Russische tsarina die haar naam aan die kerk gaf. Maar dit jaar werd het Oekraïense Cherson door het Russische leger bezet. Protesten werden vroeg in maart uiteengeschoten. De historische gebouwen liggen in puin. De pensioenen zijn nu in roebel, de winkels vrijwel leeg en repressie is overal; welkom terug in de Sovjet-Unie. De in 2015 weggestemde Russisch gezinde ex-burgemeester Volodymyr Saldo is nu gouverneur van het district. ‘Cherson maakt weer deel uit van de grote Russische familie’, zei hij op 6 mei.

‘Novorossiya’

President Vladimir Poetin ..

