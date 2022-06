Trump vond het lynchen van vicepresident Pence diens ‘verdiende loon’

Een Amerikaanse president die het ophangen van zijn eigen vicepresident geen slecht idee vindt: dat is een van de schokkendste bevindingen tot nu toe van de parlementaire commissie die de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 onderzoekt. Donderdagavond vond de eerste hoorzitting plaats.

Washington

‘Zijn verdiende loon’, zou Donald Trump gezegd hebben nadat zijn aanhangers, verzameld buiten het Capitool, hadden gescandeerd dat ze vicepresident Mike Pence wilden ophangen. Pence was op dat moment bezig de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020, gewonnen door Joe Biden, te bekrachtigen. Volgens Liz Cheney, de Republikeinse vicevoorzitter van de commissie, kon Trump zich wel vinden in het lynchen van Pence om die reden.

Op 6 januari 2021 trokken duizenden Amerikanen vanuit het hele land naar Washington na een oproep van Trump, die volhield dat er bij de verkiezingen op grote schaal was gefraudeerd en dat híj had gewonnen. Deze bestorming was ‘het uitvloeisel van een couppoging’ door Trump, zo zal de onderzoekscommissie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .