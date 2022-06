Moet Macron met premier uit ander kamp ‘samenwonen’?

De verwachting is doorgaans dat de zittende Franse president ook in het parlement een overtuigende meerderheid behaalt. Maar bij de kiesstrijd van zondag ligt dat anders.

Hoe werken deze verkiezingen, en wat staat er op het spel?

Hoe zijn de parlementsverkiezingen georganiseerd?

In Frankrijk wordt de Assemblée nationale, de Franse Tweede Kamer, gekozen via twee stemrondes. Zondag vindt daarvan de eerste plaats. Het land is verdeeld in 577 kiesdistricten, elk verbonden aan één zetel. De parlementsleden zijn dus vaak lokaal geworteld, al is dat niet verplicht. Voor de Fransen die in het buitenland wonen zijn elf zetels gereserveerd.

Alle kandidaten die in de eerste ronde minstens 12,5 procent van de stemmen in hun kiesdistrict binnenhalen, gaan door naar de tweede en beslissende ronde. Die vindt een week later plaats, eveneens op zondag.

Er is één uitzondering: als een kandidaat in de eerste ronde al meer..

