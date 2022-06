Links Frankrijk heeft weer ‘zin om te winnen’ en gaat de strijd aan met de partij van Macron

Er was opnieuw een nederlaag voor klassiek links voor nodig, én onverwachte hoop uit radicale hoek, maar in Frankrijk hebben linkse partijen uiteindelijk de handen ineen geslagen. Door één front te vormen bij de parlementsverkiezingen hopen ze een tegenwicht te bieden aan president Macron. Al zijn de eerste barsten al zichtbaar.

Het was een historisch moment, krap twee weken nadat de Franse president Emmanuel Macron opnieuw de presidentsverkiezingen had gewonnen. Was links Frankrijk nog totaal verdeeld de presidentsverkiezingen ingegaan, nu stonden de vier belangrijkste linkse partijen gezamenlijk op een podium hun jongste overwinning te vieren: een akkoord over officiële samenwerking voor de parlementsverkiezingen, voor het eerst in 25 jaar. Zelf waren ze er zichtbaar door ontroerd.

In de hoop tegenwicht te bieden aan Macron met een sterke vertegenwoordiging in het parlement trekken de vier samen op bij de aankomende parlementsverkiezingen, waarvan zondag de eerste ronde pla..

