De hongercrisis is begonnen, maar het vunzige chantagespel rond Oekraïens graan gaat verder

De week begon in de VN Veiligheidsraad met een woedende confrontatie tussen Rusland en de EU over de groeiende voedselcrisis. Die bestaat in feite helemaal niet, zegt Moskou. Intussen probeert Turkije er garen bij te spinnen voor de komende operatie in Noord-Syrië.

Hij is ongeveer kampioen schelden in de VN Veiligheidsraad: Vassily Nebenzia, de Russische ambassadeur bij de VN. Maar op de heldere en stevige woorden van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, was zijn enige antwoord een woest vertrek uit de vergadering. Michel sprak onverbloemd de waarheid. ‘Meneer de ambassadeur van de Russische Federatie, laten we eerlijk zijn. Het Kremlin gebruikt de voedselvoorraden als een verborgen wapen. Dit jaagt de voedselprijzen op, drijft mensen in armoede en destabiliseert hele regio’s. Rusland en Rusland alléén is verantwoordelijk voor deze voedselcrisis.’ Dat Moskou het Westen de schuld van de crisis geeft, noemde Michel laf en pure propaganda. De bewering dat Europese sancties tegen de Russisc..

