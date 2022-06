Rijke Russen vechten EU-sancties aan

Luxemburg

Het gaat volgens ingewijden inmiddels al om meer dan dertig rechtszaken, onder anderen aangespannen door miljardairs als Roman Abramovitsj, Michail Fridman en Igor Kesajev. Zij klopten de afgelopen weken en dagen aan bij het Gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg. Over geen van de zaken zijn veel details bekend en sommige zijn geanonimiseerd. Vrijdag worden betrokkenen gehoord vanwege de sancties tegen het aan de Russische staat gelieerde televisienetwerk RT (vroeger Russia Today).

De rechtszaak van de sigarettenhandelaar en wapenproducent Kesajev zal opvallend in het Nederlands worden gevoerd, vermoedelijk omdat hij een Nederlandse advocaat heeft. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Volgens het Het Financieele Dagblad zou Kesajev een miljard euro in Nederland hebben gestald.