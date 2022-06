Steeds meer rijke Russen vechten sancties bij EU-hof aan

Zij klopten de afgelopen weken en dagen aan bij het Gerecht, een onderdeel van het hof in Luxemburg. Over geen van de zaken zijn veel details bekend en sommige zijn geanonimiseerd. Vrijdag worden betrokkenen gehoord vanwege de sancties tegen het aan de Russische staat gelieerde televisienetwerk RT (vroeger Russia Today).

Nederlandse advocaat

De rechtszaak van de sigarettenhandelaar en wapenproducent Kesajev zal opvallend in het Nederlands worden gevoerd, vermoedelijk omdat hij een Nederlandse advocaat heeft. Wanneer dat is, is nog niet bekend. Volgens het Het Financieele Dagblad zou Kesajev een miljard euro in Nederland hebben gestald.

Michail Fridman was met zijn partner Petr Aven oprichter van Alfa Bank, het moederbedrijf van de onlangs failliet verklaarde Amsterdam Trade Bank. Ook Aven staat op de Europese sanctielijst en heeft een zaak aangespannen bij het Gerecht van de EU. Roman Abramovitsj is vooral bekend als de inmiddels voormalig eigenaar van de Engelse voetbalclub Chelsea. Kort na de Russische invasie van Oekraïne verkocht hij de club.