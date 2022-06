Podcast: Overheid Nigeria faalt in beschermen christenen tegen terreur

Deze week hoor je in Blik Op Buitenland over de aanslag op een kerk in Nigeria. Die aanslag staat volgens buitenlandcommentator Jan van Benthem niet op zichzelf. Aanslagen vinden niet meer alleen in het noorden plaats maar ook steeds vaker in andere delen van Nigeria, hoe komt dat?

En waarom doet de overheid van Nigeria er zo weinig aan? Ook hebben we het over graan. Door de oorlog in Oekraïne dreigt een wereldwijde voedselcrisis. Wat moet er gebeuren om dit op te lossen?