Het einde van de verbrandingsmotor: auto’s en busjes op benzine en diesel vanaf 2035 verboden in de EU

Straatsburg

Dat zet druk op de lidstaten die komende maanden hun positie bepalen over het voorstel. De stemming om vanaf 2035 alleen nog auto’s te produceren zonder CO 2 -uitstoot (dus rijdend op stroom of waterstof), kwam na een dag vol tumult in het Europees Parlement over andere voorstellen om de CO 2 -uitstoot in 2030 met 55 procent te verlagen. Linkse partijen (sociaaldemocraten en groenen) en conservatieven (christendemocraten) beschuldigden elkaar over en weer van sabotage en het verbreken van beloften. Door deze ruzie is de stemming over een aantal cruciale milieuwetten uitgesteld.

De steun in het parlement voor de emissieloze auto vanaf 2035 was onzeker. Onder druk van de auto-industrie lagen er voorstellen van de Europese christendem..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .