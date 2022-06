President van Tsjechië: ‘Ik zal homohuwelijk blokkeren’

Praag

Deze week is in het Tsjechische Lagerhuis, te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer, een wetsvoorstel ingediend om het zogenoemde homohuwelijk mogelijk te maken. Het wordt gesteund door parlementariërs van de oppositie en van enkele coalitiepartijen. Als het voorstel door het Tsjechische parlement wordt aangenomen, dan zal de sociaaldemocratische president zijn veto uitspreken, zo citeert de politieke website Euractiv Zeman.

Dat stellen van hetzelfde geslacht in Tsjechië hun relatie kunnen laten registeren, is voor hem meer dan voldoende. De president steunt een tegenvoorstel van de christendemocraten. Daarin staat dat in de grondwet vastgelegd moet worden dat het huwelijk een verbintenis is van een man en een vrouw.

Een veto..

