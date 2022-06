Wel ‘spijt’, geen ‘excuses’ (met mogelijk grote gevolgen) van Belgische koning in Congo

Voor het eerst heeft een Belgische koning op Congolese bodem het woord ‘spijt’ in de mond genomen over de kolonisatie. Excuses, die mogelijk herstelbetalingen tot gevolg hebben, kwamen er niet van koning Filip.

Kinshasa

‘Het koloniale regime was gebaseerd op uitbuiting en overheersing’, zei koning Filip woensdag in een toespraak tijdens zijn staatsbezoek aan het land. Twee jaar geleden drukte Filip zijn spijt ook al uit in een brief, maar nu herhaalde hij deze woorden tegenover de Congolese president Félix Tshisekedi en het Congolese volk.

‘Het regime stoelde op een niet te rechtvaardigen verhouding van ongelijkheid’, aldus Filip. ‘Het was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie en racisme. En het gaf aanleiding tot wandaden en vernederingen. Ik wil opnieuw mijn diepste spijt uitspreken voor de wonden uit het verleden van het Congolese volk en allen die daardoor vandaag nog lijden.’

