Honderden burgers Severodonetsk schuilen in chemische fabriek, angst voor ‘tweede Azovstal’

In Severodonetsk, een provinciehoofdstad in de oostelijke Donbas, dreigt een ‘nieuwe Azovstal’. Net als in Marioepol hebben honderden burgers hun toevlucht gezocht in de ondergrondse schuilkelders van een enorm fabriekscomplex in de stad. De Russen claimen het grootste deel van Severodonetsk in handen te hebben. Volgens de Russen zou het Oekraïense leger alleen nog maar het industriegebied in handen hebben, inclusief de chemische fabriek Azot. Het aantal bewoners dat zich schuilhoudt in dit complex, is volgens de eigenaar opgelopen tot zo’n achthonderd.