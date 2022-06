Russen ploegen hele gebieden om

De legers van Rusland en Oekraïne voeren zware artillerieduels in de Donbas. Hoe ziet die strijd eruit? Nog voor Amerikaanse en Britse raketsystemen op het slagveld arriveren, proberen de Russen zo veel mogelijk gebied te veroveren.

De Russen beschikken over heel veel artilleriestukken in Oost-Oekraïne.

Amsterdam

De ‘God van de Oorlog’, noemde Sovjet-leider Jozef Stalin artillerie ooit. Met man en macht probeert het Oekraïense leger dezer dagen, met hulp van het Westen, het machtige Russische wapen, dat al 105 dagen dood en verderf zaait in steden en op het slagveld, het zwijgen op te leggen.

Amerikaanse AN/TPQ-36-radarsystemen berekenen na een Russische aanval vliegensvlug waarvandaan de granaten en raketten zijn afgevuurd. Met hun moderne Amerikaanse en Franse houwitsers kunnen de Oekraïners daarna in tientallen seconden terugslaan om de Russische TOS–1-raketsystemen en Msta-houwitsers te vernietigen. Een TOS-1-eenheid kreeg daar vrijdag mee te maken. Zo’n vijftig seconden nadat een Russische raket was afgevuurd, zo is te zien op een vi..

