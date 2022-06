Akkoord in Europa over norm voor minimumloon

Brussel

De ‘fatsoensnorm’ waar hun principeakkoord naar verwijst, ligt een stuk hoger dan die in Nederland en veel andere landen. EU-landen gaan zelf over de hoogte van het minimumloon en dat loopt nogal uiteen. Toch hebben ze nu regels afgesproken waar elke lidstaat aan moet voldoen. Zo moeten ze kijken of het loon gelijke pas houdt met andere salarissen, of het aan de toonbank nog wel dezelfde waarde heeft en of werknemers misschien productiever zijn geworden.

Nu de stookkosten stijgen en de boodschappen duurder worden, hebben veel werkenden ook moeite om rond te komen en groeit de druk om het minimumloon op te schroeven. Onder andere Nederland heeft een verhoging aangekondigd en Duitsland maakt daar al dit jaar werk van. Maar uit het principeakkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de regeringen van de EU-landen hebben bereikt, vloeit voort dat het nog een stuk hoger moet, zegt Europarlementariër Agnes Jongerius. De onderhandelaars moeten de deal nog voorleggen aan hun achterban, het voltallige parlement en de regeringen van de lidstaten. Als zij inderdaad instemmen, moeten de lidstaten in het vervolg iedere twee jaar beoordelen of het minimumloon nog toereikend is.

Het kabinet is tevreden met de nieuwe regels voor het minimumloon in de Europese Unie, maar benadrukt dat Nederland zelf over de hoogte daarvan blijft gaan. Het dinsdag gesloten EU-akkoord verplicht niet om het te verhogen naar 14 euro, zoals onder meer de FNV vraagt, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken.