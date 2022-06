ISIS claimt meerdere aanslagen op christenen in Nigeria

De terreurorganisatie ISIS heeft meerdere aanslagen op christenen in Nigeria en op een christelijk dorp in Congo opgeëist. De aanslagen passen in een nieuw patroon van aanslagen .

Het met bloed besmeurde altaar in de St. Franciscuskerk in Owo, een dag na de aanslag waarbij volgens de autoriteiten zeker vijftig mensen zijn gedood. (beeld epa)

Kogi – Bwanasura

De terreurbeweging ISIS heeft meerdere aanslagen in Nigeria en Congo opgeëist waarbij de christenen het doelwit waren. In Congo vermoordden leden van ISCAP (Islamitische Staat Centraal Afrikaanse Provincie, een deel van ISIS) bij een aanslag op het christelijke dorp Bwanasura naar eigen zeggen twintig christenen. De aanslag was enkele uren nadat bij een aanslag op Pinksterzondag op een kerk in de stad Owo in het zuidwesten van Nigeria tientallen kerkgangers waren vermoord.

De beide terreurdaden zijn voorafgegaan door aanslagen waarbij zich vooral in Nigeria sinds april een duidelijk patroon aftekent. De afgelopen jaren vond het overgrote merendeel van de aanslagen door de terreurbeweging Boko Haram en het grotere ISWAP (Is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .