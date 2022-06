Toename extreem weer zet noodhulp onder druk

Het aantal oproepen van de Verenigde Naties (VN) om noodhulp te verlenen na rampen door extreem weer, is de afgelopen twintig jaar verachtvoudigd.

Amersfoort

Door de forse toename staat het noodhulpsysteem van de VN onder grote druk. Zo wordt van het geld dat nodig is na een natuurramp, zoals een overstroming, extreme droogte of bosbrand, gemiddeld slechts de helft daadwerkelijk geleverd, staat in een rapport van hulporganisatie Oxfam, dat vandaag verschijnt. Volgens Oxfam komt de rekening voor klimaatverandering hierdoor bij de arme landen te liggen.

Waar tussen 2000 en 2002 volgens de VN voor 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro) aan schade ontstond door extreem weer, liep dat bedrag de laatste drie jaar op tot 15,5 miljard. Volgens het Oxfam-rapport ‘Footing the Bill’ hebben de VN echter in de afgelopen vijf jaar gemiddeld genomen aan slechts 54 procent van de benodigde steu..

