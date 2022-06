Verbod op stroomhalsbanden voor honden in Brussel

De Belgische hoofdstad Brussel gaat het gebruik van stroomhalsbanden bij honden verbieden. Vlaanderen besloot eerder dit jaar al tot een verbod in 2027.

Brussel

In Nederland is het sinds 1 januari verboden om een elektrische halsband of andere apparatuur te gebruiken die een stroomstoot aan een hond kan geven. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarin negentien gemeenten waaronder de hoofdstad liggen, maakte het nieuws bekend naar aanleiding van een verbodsadvies van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn. ‘Elektrische halsbanden veroorzaken onnodig en buitensporig leed bij dieren terwijl er andere opvoedingsmethoden bestaan’, zegt hij. De raad pleit ook voor het promoten van positieve trainingsmethoden waarbij geen stroomstoten worden gegeven als de hond tot de orde wordt geroepen.

Over het gebruik van stroomhalsbanden bi..

