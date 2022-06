De Ruyters zwaarste zeegevecht

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 9: de zeeslag bij Solebay.

Aan de vooravond van het Rampjaar 1672 was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden een rijke, maar kwetsbare mogendheid. Ze had een lange kuststrook met vele zeegaten en riviermondingen, van de Dollard bij Delfzijl tot de Schelde bij Vlissingen. Vanaf zee hadden vijanden de aanvalsmogelijkheden voor het kiezen.

Die vijanden waren Frankrijk en Engeland. Frankrijk aasde al jaren op de Spaanse Nederlanden, maar zag zich gedwarsboomd door de Republiek. Engeland ondervond veel concurrentie van de Republiek in de wereldwijde handel. Tijdens twee eerdere oorlogen, geëindigd in 1654 en 1667, bleken beide maritieme mogendheden aan elkaar gewaagd. Wel was de tocht van Michiel de Ruyter in 1666 naar Chatham een vernedering voor de Engelsen gewe..

