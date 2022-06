Johnson redt zijn premierschap, maar de vraag is: voor hoelang?

De overwinning van premier Boris Johnson bij de vertrouwensstemming in het Britse parlement betekent niet het einde van het verhaal. Integendeel. Het verleden heeft geleerd dat gewonnen stemmingen diepe wonden kunnen slaan. Margaret Thatcher won eind 1990 een vertrouwensstemming, maar deze zege was zo krap dat ze een paar dagen later alsnog, met tranen, afscheid nam van een premierschap dat elf jaar had geduurd. Theresa May won drie jaar terug ook een No Confidence-stemming, met 200 tegen 117, om nog geen zes maanden later alsnog haar vertrek aan te kondigen. Of Johnson, haar nemesis, de eer aan zichzelf houdt, valt te bezien. Hij is vastbesloten om te blijven doorvechten als premier.

Johnsons positie was al precair toen eind vorig jaar d..

