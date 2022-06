Rodolfo Hernández (77), de ‘Donald Trump’ van Colombia, kan in juni president worden

Rodolfo Hernández (77), populistische houwdegen, boekte zondag 29 mei een verrassend goed resultaat in de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen. De bouwmagnaat versloeg de kandidaat van de rechtse elite en neemt het 19 juni op tegen de linkse Gustavo Petro. Een bewonderaar van Hitler, of was het toch Einstein? Grofgebekt en met losse handjes. Miljoenen Colombianen lopen met hem weg.

Rodolfo Hernández, de verrassing van de eerste ronde van de presidentsverkiezing in Colombia. (beeld afp / Juan Barreto)

Bogota

Een rijkaard van 77 jaar is de grote verrassing van de eerste ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen. ‘Ik definieer mijzelf als Rodolfo Hernández, een ingenieur die de boeven wil verdrijven uit de regering. Dat is alles.’ Voor de camera van CNN en Español vatte kandidaat Hernández zijn complete politieke boodschap samen in amper twee zinnen.

De bouwmagnaat, naar eigen zeggen goed voor een kleine 100 miljoen euro vermogen, maakte met dat eenvoudige discours een stormachtige opmars door in de laatste weken van de campagne. Zondag 29 mei bleek hoezeer zijn populistische geluid was aangeslagen bij de Colombianen. In de eerste ronde haalde hij 28 procent van de uitgebrachte stemmen, 6 miljoen mensen schaarden zich achter hem.

In..

