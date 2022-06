Voor het eerst in weken: Russische raketten treffen Oekraïense hoofdstad Kyiv

Bij de aanval zijn, voor zover bekend, geen slachtoffers gevallen. Wel maakten de explosies een einde aan een periode van rust in de hoofdstad. De correspondent van de BBC ter plaatse meldde dat het leven in Kyiv de laatste weken alweer bijna zijn gewone gangetje ging. Het luchtalarm ging weliswaar bijna dagelijks af, maar de meeste mensen namen niet eens meer de moeite schuilkelders op te zoeken.

Ook zondagochtend was, volgens burgemeester Vitali Klitschko, het luchtalarm afgegaan. De explosies deden zich voor ver buiten het centrum, waar vanuit de stad een zwarte rookpluim te zien was. Klitschko maakte bekend dat raketten waren neergekomen in de buurt van het treinstation Darnytski en in het district Dniprovski.

Volgens onbevestigde beri..

