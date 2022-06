Doden en gewonden bij ontsporing

Door de ontsporing van een regionale trein in het zuiden van Duitsland zijn zeker vier doden en tientallen gewonden gevallen. Ten minste vijftien gewonden moesten naar het ziekenhuis. De dubbeldekstrein liep iets ten noorden van de Beierse stad Garmisch-Partenkirchen, ten zuidwesten van Mnchen, uit de rails. Een deel van de wagons stortte van een helling en kantelde. Politie en brandweer rukten op grote schaal uit om hulp te bieden. Er kwam ook hulp uit het nabijgelegen Oostenrijk en van het Duitse leger. Het is nog niet bekend hoeveel mensen in de trein zaten. De oorzaak van de ontsporing wordt onderzocht.