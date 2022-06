Poetin en Afrikaanse Unie-voorzitter om de tafel vanwege dreigende voedselcrisis

De Russische president Vladimir Poetin en de voorzitter van de Afrikaanse Unie Macky Sall hebben elkaar vrijdagmiddag in Sotsji gesproken. Onderwerp was de dreigende voedselcrisis in Afrika door de Russische blokkade van de Oekraïense havens.

Sotsji

De oorlog in Oekraïne legt extra druk op de toch al povere voedselzekerheid in Afrika. De belangrijke graanimport uit het land is vrijwel volledig gestopt. Onder meer door sancties tegen Rusland is de prijs voor kunstmest bovendien verdrievoudigd, waardoor ook de graanproductie in Afrika zelf dit jaar fors zal tegenvallen. Vanwege de graantekorten riep Tsjaad vrijdag al de noodtoestand uit. Het gesprek tussen Poetin en Sall vindt plaats in Poetins verblijf in Sotsji aan de Zwarte Zee. Russische troepen blokkeren momenteel de toegang tot de havens van Oekraïne aan diezelfde zee, waarvandaan normaliter graan wordt geëxporteerd. Volgens een recent rapport van de Verenigde Naties importeerden Afrikaanse landen tussen 2018 en 2020 voor ..

