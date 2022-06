Poetin heeft Europa in de tang met gas. Maar hoelang nog?

Vooralsnog lacht Vladimir Poetin in zijn vuistje nu hij de ene na de andere afnemer van Russisch gas afsluit. Toch is deze tactiek voor hem niet zonder risico’s.

In Frankfurt gaan demonstranten de straat op tegen de aankoop van Russisch gas. Maar Poetin voert de druk op om in roebels voor gas te blijven betalen. (beeld Yann Schreiber / afp)

Moskou

Voor het eerst sinds de inval in Oekraïne zal Vladimir Poetin dit weekend wat minder chagrijnig terugkijken op de voorbije week: hij boekte belangrijke terreinwinst in de Donbas en joeg Europa opnieuw schrik aan door de gaskraan naar Nederland – ooit een belangrijke gaspartner – deels dicht te draaien.

Hoewel het verlies aan Russisch gas met 2 miljard kuub (zo’n 5 procent van het totaal dat Nederland jaarlijks uit Rusland haalt) beperkt is, was het signaal duidelijk: wie niet aan zijn nieuwe betalingseisen voldoet, zal van gas verstoken blijven. Onderliggende boodschap: ook het veel grotere Duitsland en Italië moeten in roebels betalen, een eis waaraan grote energiebedrijven uit deze landen inmiddels besmuikt lijken te voldoen.

