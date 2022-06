Stalintijden herleven in Poetins Rusland nu klikken van staatswege wordt aangemoedigd

Onder invloed van de oorlog tegen Oekraïne is in Rusland een oude Sovjetgewoonte teruggekeerd: klikken. Het komt steeds vaker voor dat Russen mensen die zich tegen de oorlog uitspreken, aangeven bij de autoriteiten. Het wordt ze makkelijk gemaakt met speciale online-klikformulieren.

‘Net vojne!‘, ‘Nee tegen de oorlog’, had Regina Ibragimova kort na de Russische invasie in Oekraïne op een papier gekalkt dat ze achter het raam van haar appartement in de Russische stad Oefa hing. Twee maanden later stond de politie voor haar deur. Haar buurvrouw had haar aangegeven wegens kritiek op het Russische leger.

Ibragimova kwam ervan af met een boete van omgerekend 225 euro. Maar kort daarna kreeg ze bezoek van ambtenaren van de kinderbescherming. ‘Deze burgeres voedt in haar eentje haar kind op’, had de buurvrouw geklaagd. ‘Met zo’n onvaderlandslievende houding kan ze die niet opvoeden tot een patriot van zijn vaderland.’

Uiteindelijk lieten de ambtenaren haar met rust. Maar het was heel onaangenaam, vertelde Ibragimova aan de M..

