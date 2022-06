‘Lelijke realpolitik’ zet geldkraan naar Polen open

Brussel

Wat heeft de Commissie nu precies besloten?

Ze gaf woensdagavond haar zegen aan de plannen waarmee Polen 35,4 miljard euro uit het Europees herstelfonds hoopt te krijgen. Hierover is ruim een jaar onderhandeld tussen Brussel en Warschau, de bijbehorende documenten tellen op tot ruim 300 pagina’s, je kunt dus niet zeggen dat de Commissie over één nacht ijs is gegaan.

Bijna de helft van het geld gaat naar investeringen in duurzame energie, schoner vervoer en de renovatie en isolatie van huizen. Daarmee is het Poolse herstelplan qua milieu het meest ambitieuze van Europa. Het is nu aan de Europese ministers van Financiën om het positieve advies van de Commissie te wegen, nemen ze het over dan kunnen de miljarden vanaf eind dit ja..

