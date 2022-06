Honderd dagen oorlog: tienduizenden doden en zeker 600 miljard schade

De trieste balans van honderd dagen Oekraïne-oorlog: minstens 600 miljard dollar aan economische schade en tienduizenden doden en gewonden. Elke dag dat de Russen steden plat schieten, blijft de teller oplopen. En het einde is nog lang niet in zicht.

De 88-jarige Klaudia Pushnir schuilt voor de Russische bombardementen in Severodonetsk. Â

Oorlog in Oekraïne

Brussel

De Amerikanen zijn gestopt met het schatten van het aantal Russische gesneuvelden op het Oekraïense slagveld. De laatste schatting van het Pentagon was meer dan zevenduizend dode Russen, maar dat was na bijna een maand vechten. Het Britse ministerie van Defensie komt op zo’n vijftienduizend doden. Alleen, dat was ook een gedateerd cijfer: van ruim een maand terug.

Oekraïne, dat dagelijks op Twitter de Russische verliezen doorgeeft, komt op een fors hoger aantal. Op donderdag zou het aantal Russische verliezen zijn opgelopen tot 30.850. Elke dag sterven er volgens Kyiv 150 tot tweehonderd Russen in de strijd. Het Oekraïense leger komt op dit hoge aantal onder meer op basis van de lichamen die worden geborgen en afgeluisterde communi..

