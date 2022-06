Hoge inflatie en geweldexplosie: In Pakistan kent de revolutie alleen maar verliezers

Islamabad

‘Bedelaars.’ Zo noemt Imran Khan de ‘geïmporteerde’ regering van Pakistan. Want premier Shabaz Sharif en zijn vertrouwelingen zitten op het pluche dankzij inmenging van de Verenigde Staten, zo stelt Khan. Immers, de Amerikanen wilden alleen samenwerken met een Pakistan zonder Khan, had een hoge regeringsfunctionaris tegen de Pakistaanse ambassadeur in Washington gezegd. En dus werd alles in het werk gesteld om hem af te zetten, beweert Khan. Het lukte: de premier overleefde een motie van wantrouwen vanwege de verslechterende economie niet. Amerika ontkent betrokkenheid, maar de anti-Amerika-toon is gezet.

Bijna heel Pakistan is in de ban van de ex-premier. Waar hij ook komt, zijn jalsa’s, campagnes, trekken ongekende massa’s. Op ..

