Podcast: De geur van de dood hangt boven Severodonetsk

Deze week hoor je in de podcast Blik Op Buitenland over de gevechten in de Donbas regio in Oekraïne. Buitenlandcommentator Jan van Benthem vertelt over de oorlogstactiek van Rusland in steden als Severodonetsk. Daarnaast aandacht voor het aantal verliezen aan Russische zijde. En wat is er gebeurd met de strijders uit de Azovstal fabriek?

Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.

