Depp wint smaadzaak tegen Heard

Fairfax

De rechter in Fairfax (Virginia) oordeelde woensdag dat voldoende is bewezen dat er sprake is van smaad. Heard moet Depp miljoenen dollars aan schadevergoeding betalen. Depp was niet aanwezig bij de uitspraak, Heard wel. De zaak tussen Depp en Heard is sinds 11 april bezig. De acteur klaagde zijn ex-vrouw aan nadat zij in 2018 een opiniestuk had geschreven voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin zei ze slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. En hoewel Heard de afgelopen weken onder ede verklaard heeft niet de schrijver te zijn van het betreffende stuk, verklaarde ze later j..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .