Even vergeten de Britten hun zorgen

Vier dagen lang vieren de Britten feest voor koningin Elizabeth, die zeventig jaar op de troon zit. Het jubileum verbroedert en is een moment om alle zorgen te vergeten. Maar de Britten beseffen ook dat dit het laatste grote feest van de Queen kan zijn.

The Mall in Londen, versierd met vlaggen en volgepakt met mensen die niets willen missen van de festiviteiten.

Londen

In Pop Brixton, een trendy uitgaansgebied in Zuid-Londen, zal het ‘God save the Queen’ de komende dagen wat anders klinken. ‘Dj’s gaan de tune combineren met een beetje soul, een beetje hiphop, een beetje jungle’, zegt Harry Benjamin Asmah de Derde, organisator van het vier dagen durende feest ter gelegenheid van het platina jubileum van koningin Elizabeth.

Naar schatting 15 miljoen Britten, bijna een kwart van de bevolking, zullen komende dagen op een of andere manier deelnemen aan een of meer van de 16.000 feestelijke activiteiten voor de 96-jarige koningin, die dit jaar zeventig jaar op de troon zit. Haar vader overleed in februari 1952. Vandaag en vrijdag zijn vrije dagen. Food, friendship & fun, zo luidt het ..

