Abortusklinieken beginnen zaak tegen strenge abortuswet Florida

In de wet van de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis staat dat een abortus niet meer is toegestaan na 15 weken zwangerschap, momenteel is dat nog 24 weken. Het verbod geldt niet als een abortus noodzakelijk is om het leven van een moeder te redden, ernstig letsel te voorkomen of als de foetus een fatale afwijking heeft. De wet staat geen uitzonderingen toe voor zwangerschappen die veroorzaakt zijn door verkrachting, incest of mensenhandel.

De klinieken zeggen in hun rechtszaak dat in een decennia oude wet van de staat is vastgelegd dat een vrouw een abortus mag krijgen. ‘De wet is een brutale poging om de wil van de mensen in Florida te ondermijnen. Niemand zou honderden of zelfs duizenden kilometers moeten rijden voor noodzakelijke gezondheidszorg, maar door dit verbod gaat dat wel gebeuren’, aldus een directeur van een van de klinieken.

In steeds meer Amerikaanse staten worden strenge anti-abortuswetten aangenomen.