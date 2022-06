Verdeelde Commissie akkoord met EU-miljarden voor Polen

Brussel

De discussie woensdagavond in de Commissie over het vrijmaken van de miljarden euro’s voor Polen was volgens betrokkenen stevig. Naast de tegenstem van Timmermans en Vestager (beiden vicevoorzitter), plaatsten drie andere commissarissen – Reynders (Justitie), Jourová (Waarden), Johansson (Binnenlandse Zaken) – per brief vraagtekens bij het besluit, zij konden de Commissievergadering niet bijwonen. Commissievoorzitter Von der Leyen presenteert de omstreden beslissing donderdag tijdens een bezoek aan de Poolse regering in Warschau.

Het was de eerste keer dat een aanvraag voor de Europese herstelmiljarden in de voltallige Commissie werd besproken. Andere aanvragen zoals die van Italië (191 miljard euro), Spanje (69,5 miljard euro) en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .