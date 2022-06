Priester en politieagent verdacht van albinomoord in Malawi: ‘Het is een crimineel netwerk’

Blantyre

De 22-jarige MacDonald Masambuka werd in 2018 in Malawi vermoord vanwege zijn witte huidskleur. Hij leed aan de huidaandoening albinisme. De afgelopen tien jaar zijn zeker zevenhonderd mensen - voornamelijk kinderen - met albinisme omgebracht of verminkt in Afrika. ‘De ledematen worden verwerkt in kettingen en zouden geluk en rijkdom brengen’, zegt activist Boniface Massah. Hij staat de politie bij in het oplossen van albinomoorden. Het cijfer van het aantal moorden ligt in werkelijkheid veel hoger, aldus Massah.

De rechtszaak genereert veel belangstelling in Malawi, maar ook daarbuiten. ‘We wisten als activisten al veel langer dat er ook mensen in hooggeplaatste posities betrokken zijn bij deze moorden. Het is een crimineel netwe..

