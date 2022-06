Het raketsysteem Himars dat de VS naar Oekraïne sturen.

Met de leverantie van Himars, het zwaarste en duurste wapen dat de VS Oekraïne geven, voeren de Amerikanen hun wapenleveranties na bijna honderd dagen strijd nog verder op. Het sturen van het raketsysteem, waarmee in korte tijd een groot aantal raketten op de Russen kan worden afgevuurd, komt op het moment dat het Russische leger terrein wint in de Donbas.

Om Rusland niet voor het hoofd te stoten, gaan de VS niet zo ver om Oekraïne te voorzien van raketten die Russisch grondgebied kunnen treffen. Moskou had Biden de afgelopen weken gewaarschuwd geen raketten met een bereik tot driehonderd kilometer aan Kyiv te geven. Het Oekraïense leger krijgt nu hightechraketten die Russische eenheden tot zo’n zeventig kilometer kunnen treffen. Veel van..

