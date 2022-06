Drie nieuwe leden voor onderzoek in Oekraïne

Estland, Letland en Slowakije sluiten zich aan bij een internationaal onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne. In dat gezamenlijke onderzoeksteam (JIT) zitten al Oekraïne, Polen, Litouwen en het Internationaal Strafhof in Den Haag. De samenwerking moet helpen om verdachten te vervolgen.

Den Haag

Rusland viel eind februari buurland Oekraïne binnen. Sindsdien zijn berichten naar buiten gekomen over massagraven, standrechtelijke executies en verkrachtingen door Russische militairen, onder meer in Boetsja, in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog 15.000 oorlogsmisdaden geregistreerd. Elke dag komen daar tweehonderd tot driehonderd nieuwe zaken bij, aldus de Oekraïense hoofdaanklager Irina Venediktova. Voor de misdaden zijn meer dan zeshonderd verdachten in beeld. Ongeveer tachtig van hen zouden binnenkort kunnen worden vervolgd in Oekraïne.

Venediktova gaf dinsdag een persconferentie bij Eurojust in Den Haag. ‘We hebben grote behoefte aan experts op de grond die bewijzen kunne..

