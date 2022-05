Het voedsel is op: na het vee sterven nu de mensen in noordoost-Afrika

‘De boycot van de Oekraïense graanexport door Rusland is een belangrijke factor in een hongersnood in het noordoosten van Afrika, die je met eigen ogen gewoon ziet aankomen’, zegt Joël Voordewind. Voor ZOA is hij deze week in het oosten van Ethiopië. ‘Vandaag was ik in Babile, een stad waar in korte tijd een vluchtelingenkamp met honderdduizend mensen is ontstaan. Die wonen in hutjes van takken en plastic. Er is eigenlijk niets. Het voedsel is op, er is vrijwel geen water. Het gaat om mensen die uit de provincies Somali en Oromia komen en thuis ook niets meer hadden.’ Babile ligt op 1650 meter hoogte, in de stad zelf wonen ook ongeveer 100.000 mensen. De orthodoxe Gebrielkerk wordt omzoomd door vier moskeeën.

acht weken‘Ik sprak een oma met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .