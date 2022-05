‘Magie van de zaal’ droeg bij aan akkoord olieboycot tegen Rusland

’Niemand had er veel vertrouwen in, en toch kwam de EU gisteren rond middernacht tot een akkoord over de olieboycot tegen Rusland. Hoe kwam een van de hardste sancties ooit tegen Vladimir Poetin tot stand?

Bondskanselier Scholz durfde er maandagmiddag geen fles wijn op in te zetten, premier Rutte evenmin. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie voorzag überhaupt ‘de komende 48 uur’ geen akkoord over een boycot van Russische olie. Alleen EU-buitenlandchef Borrell was ‘vol zelfvertrouwen’, maar weinigen in Brussel nemen hem nog serieus. Wat de vraag oproept waarom de regeringsleiders – tegen alle verwachtingen in – toch rond middernacht deze hardste sanctie ooit tegen president Vladimir Poetin konden afkondigden.

De opluchting over het resultaat bij EU-president Michel was zichtbaar tijdens de nachtelijke persconferentie. Hij dankte uit de grond van zijn hart de leiders voor hun compromisbereidheid. Von der Leyen sprak over een ‘gr..

