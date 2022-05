Rusland profiteert van hogere energieprijzen, Nederlandse gasprijs stijgt na dichtdraaien gaskraan

Sancties over en weer: de EU wil bijna geen Russische olie meer kopen en Rusland weigert om gas te leveren aan landen die niet met roebels willen betalen. Aan de handelscijfers is het vooralsnog niet te zien: Rusland ontvangt door de gestegen prijzen juist meer geld uit het buitenland dan vorig jaar.

Russische handelsbalans fors in de plus, geldstroom stokt vooralsnog niet

Aan Rusland worden steeds meer sancties opgelegd, maar vooralsnog staat de handelsbalans in de plus. Rusland ontvangt meer geld door handel dan het uitgeeft. Dit komt vooral door de sterke stijging van de energieprijzen. Van januari tot en met april bedroeg het overschot op de Russische handelsbalans in totaal 96 miljard dollar (ongeveer 90 miljard euro), ruim drie keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar, en het hoogste overschot sinds 1994. Dit blijkt uit cijfers van het Institute of International Fina..

