Grootscheeps internationaal transport moet het graan uit Oekraïne redden om daarmee de groeiende voedselcrisis tegen te gaan.

Er is een internationale operatie nodig om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op de toenemende wereldwijde voedselcrisis tegen te gaan. Omdat Rusland een dergelijke operatie in de Veiligheidsraad met een veto zal blokkeren, is daarvoor een besluit nodig van de Algemene Vergadering. Dat is de kern van een nieuw voorstel dat maandag is gepubliceerd door de koninklijke Zweedse Academie van oorlogswetenschappen (KKrVA). Het voorstel is opgesteld door Ian Anthony, programmadirecteur van het SIPRI (het Stockholm Instituut voor internationaal vredesonderzoek).