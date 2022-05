De C van christelijk blijft, maar de Duitse CDU wil wel zoveel mogelijk kiezers trekken

De C van ‘christelijk’ blijft staan in de naam van de Duitse christendemocratische partij CDU. Maar de partij gaat niet nadrukkelijker de christelijke wortels onderstrepen, zoals sommige critici wilden.

Verwees de CDU in het verleden bovendien naar de ‘verantwoordelijkheid’ die mensen ‘tegenover God’ moeten afleggen, deze verwijzing keert niet terug. De opstellers van het nieuwe beginselprogramma willen dat de CDU politiek bedrijft waar individuele vrijheid ‘word..

‘Christendemocratische politiek is gebaseerd op een christelijke mensbeeld’, staat in het zogenoemde Grundwertecharta . Centraal in dit mensbeeld staat de ‘onschendbare waardigheid’ van elke burger. ‘Ieder mens is gewild, uniek en en moet vrij en zelfstandig leven. Dit mensbeeld leidt ons politiek handelen.’

Dit blijkt uit het voorstel voor een nieuw beginselprogramma voor de Christlich Demokratische Union. Dit is maandag in Berlijn gepresenteerd.

