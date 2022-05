De moedeloosheid van basketbalcoach Kerr over het wapengeweld in de VS heeft plaatsgemaakt voor woede

‘Wanneer gaan we iets doen?!’ schreeuwde de legendarische coach van Golden State Warriors op een persconferentie, enkele uren na de schietpartij op een basisschool in Uvalde. Zijn betrokkenheid bij het onderwerp kent een lange, persoonlijke geschiedenis.

De toespraak van Steve Kerr maakte indruk bij Amerikanen die zijn frustratie delen over de losse wapenwetgeving in hun land.

Over basketbal wilde Steve Kerr (56) het niet hebben, een paar uur na de schietpartij in het Texaanse Uvalde waarbij negentien kinderen en twee leerkrachten werden gedood. ‘Wanneer gaan we iets doen?!’ schreeuwde de coach van Golden State Warriors, trillend van woede en slaand op de tafel bij de persconferentie. De zoveelste schietpartij had bij hem opnieuw een oude, diepe wond opengereten.

Zijn toespraak maakte indruk bij Amerikanen die zijn frustratie delen over de losse wapenwetgeving in hun land. ‘We worden gegijzeld door vijftig senatoren’, zei Kerr, doelend op een wetsvoorstel voor achtergrondchecks bij de aanschaf van wapens waar vooral Republikeinen niets van moeten hebben.

