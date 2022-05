Poetin bereid om export van graan uit Oekraïne toe te staan

Moskou

Dat aanbod is gedaan in een driehoeksgesprek per telefoon tussen president Vladimir Poetin en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Het was voor het eerst sinds maart dat het drietal op deze wijze overleg voerde. ‘Rusland staat klaar om te helpen bij het vinden van opties voor ongehinderde export van graan, ook van Oekraïens graan uit havens aan de Zwarte Zee’, aldus de verklaring van het Kremlin.

Van Duitse zijde werd gemeld dat Poetin bereid zou zijn mijnen op te ruimen om schepen toegang te verschaffen tot havens in de Oekraïne. Dat zou niet leiden tot vijandelijke Russische acties. De Verenigde Naties moeten een centrale rol spelen.

In het tachtig minuten durend..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .