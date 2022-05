Kinderen dood door gedrang in Nigeria

Yenagoa

In het zuiden van Nigeria zijn zaterdagochtend tientallen mensen om het leven gekomen in het gedrang tijdens een liefdadigheidsactie van een kerk. CNN meldt dat de meeste slachtoffers kinderen zijn. Volgens de politie werd bij een sportaccommodatie in Port Harcourt door de kerk onder meer eten uitgedeeld. Een woordvoerster van de politie zegt dat mensen die al vroeg stonden te wachten ongeduldig raakten en naar voren begonnen te dringen. In de ontstane drukte kwamen zeker 31 mensen om het leven. Nog eens zeven mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

